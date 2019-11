Eva Eistrup: Yahya Hassan gør mig til Politiken Plus-versionen af de der kvinder, som opsøger mænd i fængsler

Lyt til artiklen 05:25

HER SIDDER JEG OG RØRES SÅ INDERLIGT OVER

DEN DESPERATE ENSOMHED I PSYKOSEPERKERENS TRÆNGSLER,

FÅR SOCIALPÆDAGOGISKE LÆNGSLER.

JEG ER POLITIKENPLUS-VERSIONEN AF DE DER KVINDER,

SOM OPSØGER MÆND I FÆNGSLER

Jeg har mange følelser for Yahya Hassan. Det er skamfulde, fascinerede, klistrede og omsorgsfulde følelser af den slags, som digteren ville brække sig over, og som jeg også selv kaster lidt op over, fordi han er en dømt kriminel, der har skudt en person og stalket sin ekskæreste. Men han er også en vidunderlig digter, som, med en kliché, der går igen og igen, ’ryster os’.

Jeg bliver til folkeskolelærer, fan, mor og socialpædagog/kontaktperson/overgrebskvinde i mødet med håbløsheden og vreden i Yahya Hassans digte samt ikke mindst i bevidningen af hans deroute.

JEG SMED JERES SMYKKER, DA DE ÆTSEDE MIN HUD – jamen skal jeg da ikke hjælpe dig med at finde dem igen, ven? JEG GYLPEDE MIG FRI AF BESÆTTELSEN – nu skal jeg finde noget at tørre op med. JEG FORBRØD MIG MOD FORBEDRINGEN AF MIT VÆSEN – men ved du hvad, Yahya, det er aldrig for sent at sadle om. Hvad med et højskoleophold mere?

I KAN ÆDE MINE BRUGTE KONDOMER – ah, det tror jeg nu ikke, du mener så hårdt, men din vrede er virkelig forløsende for mig. FØRST VILLE DE DUMME SLÅ MIG IHJEL/SÅ VILLE DE KLOGE – ja, du har også virkelig været presset fra mange sider, og de kloge kan også være dumme … altså bortset fra mig. I see you!

Klammo

Hvad er det med det her ubehagelige frelserkompleks, som stikker hovedet frem inde i mig? Jeg føler mig klammo. Jeg er klammo. Ligesom den litterære offentlighed også er det.

Ja, jeg vil rive så mange som muligt med mig i værdighedsfaldet. Jeg er ikke den eneste, der er blevet dybt personligt berørt af den kompromisløse smerte, som gennemsyrer både liv og værk hos Yahya Hassan. »Jeg vil dø for mine digte«, råber Yahya Hassan til Martin Krasnik over patienttelefonen. Det lyder overbevisende og frygteligt og sandt. Det er længslen efter skibskatastrofer og pludselig død all over again. Livets ultimative grænser kan jo noget med at ruske liv i de gamle klude.

Man læser Yahya Hassan og lever og får farve i kinderne, og det kan endda være, man lige hæver hæve-sænke-bordet et øjeblik, inden skammen over at være så basic indfinder sig, og man skriver noget på Facebook om, hvor latterligt det er, at vi som de rene masochister labber det i os, når Yahya Hassan revser de intellektuelle, der »bor på Østerbro, men plages af bandekrigen på Nørrebro«, og som »pisker deres børn med idyl«.

Eller gør som Madame Nielsen og skriver et digt til Politiken om, hvordan vi kommer til kort i vores middelklassehykleri, der blandt andet lyder: »Vi begærer Yahya Hassan/Han er alt det, vi aldrig har/været og aldrig har kunnet/blive og aldrig i livet/eller Døden/skal blive«.

Men er min fascination ikke den grundfølelse, der hersker i receptionen af hans værk og hans liv?