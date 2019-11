John Kørner om urmageres plan for hans maleri: »De er nogle åndsfraværende, hjerteløse, profithungrende røvhuller og idioter«

Den første reaktion fra kunstneren John Kørner på, at et af hans malerier muligvis skal bruges som baggrund på en urskærm fra det dyre urmærke Lethos, er ganske umiddelbar.

»Jeg synes de er nogle komplette respektløse-kapitalister-åndsfraværende-hjerteløse-profithungrende røvhuller og idioter!«, lyder det i en mail.

Da Politiken fanger kunstneren over telefonen er han mere afdæmpet. Men han er stadig meget langt fra begejstret for Lethos koncept.

»Hvis det er deres hensigt at gøre det, de siger, de vil gøre, så finder jeg det enormt problematisk. Og jeg synes stadig, de er nogle røvhuller «, siger han.

Letho er stiftet af to barndomsvenner fra Færøerne ved navn Dann Thorleifsson og Arne Leivsgard. De har en baggrund i konceptudvikling og design med designbureauet Censure, og har også tidligere produceret ure med firmaet Kanske Denmark.

Nu har de købt malerier af Tal R og John Kørner, stiftet firmaet Letho og blandt andet på Instagram reklameret for, at man kan vælge sit udsnit fra et af kunstværkerne og herefter få det sat ind som urskive. Tal R har sat sin advokat på sagen, fordi han mener, ophavsretten krænkes, og på torsdag skal Sø- og Handelsretten tage stilling til, hvorvidt der skal nedlægges fogedforbud i sagen.

Egentlig skulle retten have taget stilling til fogedforbuddet allerede i torsdags, men folkene bag Letho fik en udsættelse på en uge mod at »afstå fra at markedsføre urene og i øvrigt foretage udskæringer af værket«, oplyser Tal R’s advokat Jørgen Permin i en mail. Derfor er alle Instagram-opslag med Tal R’s maleri ’Paris Chic’ nu fjernet fra Instagram-siden.

Men John Kørners maleri optræder fortsat i diverse opslag. Værket er endnu ubeskadiget, oplyser Dann Thorleifsson via sms. Et billede viser et ur med en baggrund fra maleriet, men der er tale om en test, siger medejeren.

Om det reelt er de to venners intention at skære malerierne i stykker, eller om det hele er et publicity-stunt, er fortsat uklart, siger John Kørner, der foreløbigt nøjes med at følge udviklingen i sagen om Tal R-maleriet, før han selv eventuelt vil gå rettens vej.

»Det kan jo være, det er en gimmick, eller en intention, som ikke bliver fuldført. Og så er det egentlig lidt åndssvagt at diskutere. Men når det er sagt, så er det da klart, at jeg finder det enormt krænkende«, siger han.

»Det står jo alle frit for at købe et maleri og gå ud og brænde det i haven. Det ville jeg ikke have noget problem med. Men de er nogle plattenslagere, som ikke er kunstnere, men profitsøgende. Det er en form for rendyrket kapitalisme, som i de seneste tyve år er blevet totalt legitimeret, hvor man på andres bekostning forsøger at lave profit. I firserne kunne nogen have slæbt to malerier ud på en mark, brændt det af og hævdet, at det var kunstnerisk handling - og så havde man fået en intellektuel diskussion ud af det. Men man kunne aldrig have forestillet sig i samme åndedrag, at de også skulle tjene penge på det«.

Kan det ikke stadig være en intellektuel diskussion, selv om der er penge involveret?

»Det provokerer mig, at nogle tror, at man ud fra nogle såkaldte liberale tanker gerne må tjene penge på den slags misbrug, og de bruger oven i købet mit navn til det«.

Stifterne af Letho siger selv, at de ønsker at sætte kunsten fri.

»Så ved de ikke hvad kunst er. Det er ikke en kunstnerisk handling, de foretager sig. Det var mere kunst, da KLF (britisk elektronisk band fra slutfirserne, red.) brændte en million pund af. Men man kan ikke lave ure, sælge dem til 10.000 kroner stykket og så kalde det kunst«, siger John Kørner.