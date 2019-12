Her er årtiets bedste design: For 10 år siden havde vi leet, hvis nogen havde spået, at keramik skulle blive 10'ernes vigtigste materiale

Håndværk blev det hotteste, man kunne beskæftige sig med i 2010’erne, men også design, der blev printet og som var blevet glemt, fik et revival. Designskribent Lars Hedebo Olsen beskriver her de fem vigtigste designtendenser i tiåret, vi snart siger farvel til.

Hvis der er noget, som kendetegner 2010’erne på design- og kunsthåndværksområdet, så er det keramik. I Danmark har vi en stærk tradition for keramik, men siden 1970’erne var der nogle årtier, hvor vi glemte, hvor vidunderlige glaserede overflader kan være, og hvor interessant det er, når et stykke ler bliver udsat for en brænding, der er så voldsom, at man kan se det på de krukker og fade, der bliver hevet ud af ovnen.