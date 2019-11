Strejkende elever får massiv støtte: 264 filmfolk langer hårdt ud efter rektor

Eleverne på Den Danske Filmskole får nu opbakning fra 264 personer fra den danske filmbranche. I en fælles erklæring skriver filmfolkene, at de deler elevernes bekymring over og kritik af, at rektor Vinca Wiedemann er ved at omdanne skolen til en mere akademisk uddannelse.

»Den Danske Filmskole skal være en kunstskole. Og i en kunstskole er eleverne og deres udvikling det vigtigste – ikke skematiske undervisningsplaner«, skriver de i støtteerklæringen.

Siden fredag har et massivt flertal af eleverne blokeret Filmskolen med krav om, at Vinca Wiedemann går af som rektor. Eleverne har meddelt, at de bliver ved, indtil hun er væk. De mener, at uddannelsen er blevet alt for teoretisk uden det nødvendige fokus på, at eleverne lærer filmhåndværket og udvikler sig kunstnerisk.

»Det er meget svært at forestille sig, at eleverne og ledelsen kan finde hinanden i en konstruktiv proces«, hedder det i støtteerklæringen, der kritiserer Vinca Wiedemann for ikke at have levet op til sit løfte til Kulturministeriet og filmbranchen om at inkludere eleverne og filmbranchen i udviklingen af Filmskolen. I stedet har hun ifølge erklæringen ignoreret dem og er kørt videre ad det spor, hun hele tiden har ønsket, og som eleverne har været stærkt kritiske over for gennem flere år.

Listen over underskrivere omfatter en række anerkendte filmfolk som Jørgen Leth, Nikolaj Arcel, Piv Bernth, Mikala Krogh, Michael Noer og Vibeke Windeløv.

Masser af fællesundervisning

De 264 personer fra filmbranchen skriver, at de mener, at uddannelserne på Filmskolen fortsat skal være en form for mesterlære, hvor man baserer undervisningen på filmproduktion.

»Med rektor Vinca Wiedemann og studiechef Søren Friis Møller ved roret er der reelt sagt farvel til den praksisbaserede mesterlæretradition med filmproduktioner som hjørnesten i uddannelsen. Det er nu en skole med 85 procent fællesundervisning og 15 procent specialiseret fagundervisning«, skriver de og fremhæver, at en elev på fotografuddannelsen kun har fokuseret fotografundervisning en enkelt eftermiddag om ugen.

I et større interview med Politiken tirsdag sagde Vinca Wiedemann, at hun ikke har tænkt sig at trække sig fra posten som rektor. Og at hun mener, at de forandringer, hun er ved at gennemføre på skolen, er nødvendige for at ruste eleverne til den medievirkelighed, de skal arbejde i, når de er færdige.

Vinca Wiedemann sagde samtidig, at hun er helt enig i, at omdrejningspunktet for uddannelserne på skolen fortsat skal være meget praktisk med masser af øvelser:

»Det er helt afgørende for mig, at uddannelsen er kunstnerisk praksisorienteret. Det har den været hidtil, og det skal den være fremover med fokus på det kunstneriske arbejde og på, at vi udvikler det fælles filmsprog, den danske filmbranche er kendt for. Men det betyder ikke, at vi er imod viden«, lød det fra rektor, der opfordrede eleverne til at gå i dilaog med hende.