Først tømte hun vores hjem. Nu vil Marie Kondo fylde dem op igen

Folk raser på internettet, fordi den altid smilende Marie Kondo har åbnet en internetbutik, der sælger eksklusive pyntegenstande, efter at hun de seneste år har inspireret tusindvis af mennesker til at tømme deres hjem for ubrugeligt nips.

I bakspejlet synes det nærmest uundgåeligt.

Marie Kondo lærte os at smide ting ud, og nu vil hun have os til at købe flere. Af hende, selvfølgelig.

Og nu raser folk på nettet.

Marie Kondo åbnede i denne uge sin internetbutik, konmari.com, hvilket virker som en meget logisk ting at gøre for en verdenskendt person i 2019. Stjerner som Rihanna og Ryan Reynolds kapitaliserer også på at sætte deres navn på alverdens merchandise. Men den japanske organiserings- og oprydningsekspert er endt i en hvirvelvind af kritik, som andre kendte slipper for. Det skriver Huffington Post.

»Godt, at jeg tømte hele mit hus for ting efter Marie Kondos principper, for nu har jeg masser af plads til at fylde mit hjem med ’nødvendige’ ting fra hendes butik såsom en guldbelagt chakrastemmegaffel og en børste til min computer«.

good thing I've decluttered my house Marie Kondo style, because now I can take advantage of her online shop and fill it up with needed things like 4kHz Chakra tuning forks and computer brushes https://t.co/HBselwgU6K — Hoppapotamus (@derekbradley) November 19, 2019

»Marie Kondo har for længst regnet den ud. Smid jeres bras ud, så I kan købe ’mit’ bras. Utroligt! Hun er den næste Jeff Bezos« (skaberen af Amazon, red.).

marie kondo playing the long game. get rid of your dumb shit, so you can buy *my* dumb shit. incredible. the next jeff bezos — Kevin Nguyen (@knguyen) November 19, 2019

Kritikere, der har kastet om sig med ord som ’svindler’, ’hykler’ og ’kapitalist’, mener ikke, at Marie Kondo tænker så meget på, at hendes ting skal bringe glæde, som hun tænker på at fore egne lommer.

Hendes internetbutik sælger blandet andet nipsting som en speciallavet æske til teblade til 1.350 kroner og vandflasker med healende krystaller til den nette sum af 665 kroner. Alt sammen dimser og dutter, der skal bringe dig glæde og forandre dit liv, som der står på hjemmesiden konmarie.com.

Marie Kondo er blevet et verdensfænomen inden for oprydning. Som barn var hun typen, der ordnede sine klassekammeraters bøger i frikvarteret, og datteren, der skrubbede forældrenes hjem, når de ikke var hjemme. Hendes trang til orden er udmundet i 4 bøger om, hvordan gennemgribende oprydning kan ændre ens liv, og tilbage i januar måned fik hun også sin egen serie på Netflix, hvor hun hjælper søde og rare, men ret rodede amerikanere med at få ryddet op.

Men det ser ud til, at de ikke helt er så søde og rare længere.