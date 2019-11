Filmskolens rektor stopper efter kritik og elevers blokade

Automatisk oplæsning Beta

Filmskolens rektor Vinca Wiedemann stopper efter lang tids konflikt om skolens fremtid. Det oplyser Kulturministeriet.

»Situationen på filmskolen er uholdbar. Skolen har brug for opbakning fra elever, lærere og branchen. Den opbakning er der desværre ikke længere. Det er både rektor Vinca Wiedemann og Kulturministeriet enige om. Derfor stopper Vinca Wiedemann nu som rektor.«, siger kulturminister Rasmus Prehn (S) i en pressemeddelelse.

»Uanset at Vinca Wiedemann har ydet en stor indsats, så må personspørgsmål ikke komme i vejen for filmskolen og dansk films fremtid. Nu er der brug for, at lærere, elever og ledelse finder sammen om deres skole igen«, siger Rasmus Prehn.

Eleverne på skolen har siden fredag i sidste uge blokeret skolen, fordi de er utilfredse med, at rektorens forsøg på at omdanne skolen til en kandidatuddannelse, så den ligesom alle andre danske uddannelser kan indplaceres i den såkaldte bologna-model.

Tidligere på ugen afviste Vinca Wiedemann ellers at forlade sin post:

»Jeg er ansat af Kulturministeriet, og det er min opgave at udvikle Filmskolen og sørge for, at den lever op til at udvikle sig, som enhver uddannelse skal«, sagde hun til Politiken.

Filmskolen har været plaget af voldsom uro gennem længere tid, og eleverne har været yderst kritiske over for deres rektor. I februar udsendte de en mistillidserklæring til Vinca Wiedemann, men i første omgang blev der en slags ro på skolen.

Men i sidste uge valgte Vinca Wiedemann så at hjemsende lederen af dokumenturuddannelsen, Arne Bro, der siden 1992 har være en afholdt lærer på skolen. Det fik de studerende til at gå på barrikaderne igen.

De tidligere på ugen støtte fra 264 personer fra den danske filmbranche. I en fælles erklæring skrev filmfolkene, at de delte elevernes kritik af Vinca Wiedemanns ønske om at trække skolen i retning af en mere akademisk uddannelse.

»Den Danske Filmskole skal være en kunstskole. Og i en kunstskole er eleverne og deres udvikling det vigtigste – ikke skematiske undervisningsplaner«, stod der i støtteerklæringen, der blandt andet var underskrevet af jørgen Leth, Nikolaj Arcel, Piv Bernth, Mikala Krogh, Michael Noer og Vibeke Windeløv.

Balladen bekymrede også i Producentforeningen, som sammen med Danske Filminstruktører og Danske Dramatikere opfordrede til, at der blev fundet en hurtig løsning:

»Vi er dybt afhængige af, at Filmskolen fungerer og uddanner de dygtige folk, som vi har brug for. Derfor må man prøve at løse konflikten hurtigst muligt. Dialog er den eneste vej frem«, sagde Producentforeningens direktør Jørgen Ramskov.

Men i stedet for dialog endte debatten om Filmskolen altså med, at Vinca Wiedemann nu er tidligere rektor.