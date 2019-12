Henrik Palle: Det skal du se på tv i juledagene

Automatisk oplæsning Beta

Agenternes verdenskrig (1:2)

Det ville – nærmet bogstaveligt talt – være blodig uretfærdighed, hvis man hævdede, at kun mænd spillede en rolle i modstandskampen under Anden Verdenskrig i Skandinavien. Der var adskillige kvinder involveret,

Den norske skuespillerinde Sonja Wigert skulle infiltrere norske nazister. Foto: Sjöberg Bildbyrå

og nogle af dem endte endog med at betale den højeste pris for deres engagement, mens andre nåede at opleve krigens afslutning. Dem har den svenske bestsellerforfatter og journalist Jan Guillou forsket i, og han tager seerne med på en tur tilbage til de farlige og frygtelige dage i 1940-1945, hvor fjenden immer hed Fritz, og hvor Danmark og Norge var besat, mens Sverige forholdt sig neutralt i striden mellem Hitlers nazistiske Tyskland og de allierede. Vi skal møde norske Eva, der besluttede sig for at reetablere modstandsbevægelsen i sin hjemby, efter at nazisterne havde knust den – troede de. Og vi får også historien om svenske Karin, der var glødende kommunist, men ikke desto mindre blev en af den svenske efterretningstjenestes mest skattede spioner. For slet ikke at tale om den kendte norske skuespillerinde Sonja, der fik til opgave at infiltrere de norske nazisters øverste lag.

2. juledag, Sverige 1, kl. 21.00

Den anden Dirch

Foto: Plus Pictures / TV 2 Dirch Passer døde i september 1980, blot 54 år gammel.

Der er gået næsten fyrre år, siden Dirch Passer døde på Kommunehospitalet i København efter at have fået et hjerteanfald op til forestillingen i Tivolirevyen i Glassalen. Men ikke desto mindre er interessen for Danmarks store og folkekære komiker nærmest usvækket, og kommer der nyt materiale, er det forsidestof. Det skete senest, da filmruller med optagelser fra blandt andet datteren Josefines barndom dukkede frem fra gemmerne, og nu er der så yderligere en dokumentar, hvor blandt andet Judy Gringer, der var Passers samleverske i perioden 1958 til 1963, fortæller om deres forhold, som endte brat, da han forholdsvis brutalt droppede hende for en anden kvinde – og overlod det til en kammerat at overbringe meddelelsen om, at hun skulle pakke sit tøj og sine ting og finde en anden bopæl. Det er næppe en historie, der stemmer godt overens med forestillingen om den store og altid rare mand, men filmen hedder jo også ’Den anden Dirch’. Dens formål er dog ikke at karaktermyrde Dirch Passer, men at nuancere fremstillingen af en scenekunster, der opnåede en popularitet og legendestatus, kun ganske få andre, om nogen overhovedet, er blevet forundt. Den baserer sig udelukkende på arkivoptagelser på billedsiden, mens lydsiden har vidneudsagn fra en lang række personer, som havde nære relationer til Passer.

27. december, TV 2, kl. 20.00

Foto: Anders Nydam/DR Dramadokumentaren 'Frederik IX' følger hans liv som kronprins - her med den lille prinsesse Margrethe - og senere konge. Frederik spilles af Mathias Flint og Margrethe af Mira Victoria Stjernholm Juul-Vibe.

Frederik IX

Om vi er oppe i samme production value som Peter Morgans ’The Crown’, er nok tvivlsomt, men historien om ’den gamle konge’, som er vor dronnings far, fejler i alle fald ingenting. Og det er den, denne dramadokumentariske serie fortæller i fire afsnit. Den lægger ud med at skildre den ikke helt uproblematiske relation, som Frederik IX havde til sin far: den høje og angiveligt også temmelig stive Christian X. Men går så videre med at fortælle om, hvordan prinsen går ind i søværnet og der finder et fællesskab, han kan folde sig ud i, indtil han – efter mange år som ungkarl – møder den svenske Ingrid, der bliver mor til de tre døtre, hvoraf den ældste sidder på tronen den dag i dag og fylder 80 år til april næste år. Frederik IX’s tid er nærmest tumultarisk: Han nåede at opleve to verdenskrige, inden han blev konge, men han sørgede sandelig også for at få indført ligestilling i det danske monarki med loven om mulig kvindelig tronfølge i 1953.

29. december, DR 1, kl. 20.00 (Alle fire programmer kan ses på dr.dk fra samme dag klokken 6.00)

You

Det er jo så dejligt med de sociale medier, hvor vi alle kan vise billeder af vores nyeksaminerede præmiebørn, invitere alverden indenfor i vores pænt opryddede spisestuer og i det hele taget præsentere os fra vores bedste side. Men der er også visse ulemper forbundet med livet i cyberspace. Det kan eksempelvis være ganske vanskeligt at holde uønskede beundrere fra livet. Især hvis disse mentalt set er til den maniske side. Og sådan er det akkurat fat med boghandleren – og stjernepsykopaten – Joe Goldberg i Greg Berlanti og Sera Gambles serie. Han møder den håbefulde forfatterinde Guinevere Beck, og han falder for hende med et kodylt brag. Hun har det ikke helt på samme måde, men det forhindrer ham ikke i at bruge alle til rådighed stående midler for at sikre, at deres udødelige kærlighed kan blive realiseret. Serien baserer sig på en roman af Caroline Kepnes, der efter en karriere som journalist på Hollywood Reporter har skrevet flere seriøse bestsellers. Boghandleren spilles af Penn Badgley, og hans udkårne af Elizabeth Lail.

Sæson 1 og 2 kan ses på Netflix