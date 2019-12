Kulturredaktøren: Læserne elsker at kritisere mig for, at vi beskæftiger os for meget med køn og krop. Her er mit svar til dem

FOR ABONNENTER

Bortset fra min besættelse af omprioriteringsbidraget, som nu endelig er blevet afskaffet på kulturens område, er det, jeg oftest bliver kritiseret for som kulturredaktør på Politiken, at vi beskæftiger os alt for meget med køn og krop. Følelser og sex kunne vi også godt skrue ned for. Mig, mig, mig og #MeToo. Helt ærligt – er I ikke ved at gøre kultursektionerne til et dameblad for de krænkede?