Størrelse 40: Napoleons ridestøvler er blevet solgt for en formue

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Et par herrestøvler i størrelse 40 blev forleden solgt på auktion i Paris for 117.000 euro – eller i omegnen af 875.000 kroner. Det var dobbelt så meget, som det franske auktionshus Drouot havde regnet med at få ind for ridestøvlerne i sort læder, som Napoleon angiveligt har gået rundt i på øen Sankt Helena, hvor han tilbragte sine sidste år i fangenskab. Det skriver det franske site thelocal.fr.