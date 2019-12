Epsteins ofre vil have prins Andrew til at vidne i retten

Automatisk oplæsning Beta

Advokaten til fem kvinder, der anklager den amerikanske milliardær Jeffrey Epstein for at have misbrugt dem seksuelt, vil have den britiske pris Andrew til at vidne i retten.

Deres advokat, David Boies, vil stævne prins Andrew for at få ham til at vidne i alle de fem kvinders sager. Det siger han til det britiske medie BBC.

Han hævder, at prins Andrew kan have vigtige informationer om menneskehandel.

Prinsen har tidligere afvist, at han har set eller fået mistanke om, at der foregik noget mistænkeligt under sine besøg i Jeffrey Epsteins hjem.

»En af de ting, vi har prøvet, er at interviewe prins Andrew og prøve at forstå hans forklaring. Han var en jævnlig gæst (i Epsteins hjem, red.), siger advokat David Boies til BBC.

Han tilføjer, at prinsen derfor ’burde’ tilbyde sit vidneudsagn og tale om sine oplevelser.

Advokaten oplyser videre, at han har forberedt stævninger i alle fem sager. De kan blive underskrevet af en dommer, når prins Andrew næste gang befinder sig på amerikansk jord.

I det tilfælde vil prinsen kunne komme med indsigelser mod stævningen, hvis ikke han ønsker at vidne.

I Storbritannien har prins Andrew bedt om at blive fritaget for officielle forpligtelser på ubestemt tid på grund af sin relation til Epstein-skandalen.

Epstein tilstod i 2008 at have betalt en mindreårig pige for seksuelle tjenester. Han blev dømt til 13 måneders fængsel ved en omstridt retssag, hvor mange mener, at han slap med en al for mild dom.

Epstein blev fundet død i sin fængselscelle i august. Det skete, mens han afventede en ny omfattende retssag om menneskehandel og overgreb på mindreårige.

Et centralt vidne i sagen, Virginia Giuffre, har anklaget Epstein for at holde hende som sexslave.

Hun har mandag i et længere interview med BBC forklaret nærmere om, at hun ved flere lejligheder havde sex med prins Andrew, mens hun var mindreårig.

Det har prinsen tidligere afvist i et tv-interview på BBC.

ritzau