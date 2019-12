Et stærkt årti for kunsten: Hypede modeller scorede, snavede og scrollede på iPhones – og udgjorde det mest perfekte portræt af 10'erne

2010’erne var et godt årti for kunsten: Besøgstallene på museer verden over gik amok. Det var også årtiet, hvor der blev sagt farvel til kunsthistorien som den hvide cis-kønnede mands domæne, og hvor Pussy Riot, Queen Mary og Marina Abramovic satte ytringsfrihed, slaveri og performance på dagsordenen.

Et stærkt årti for kunsten:

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Selvfølgelig skal serbiske Marina Abramovic indlede listen over 2010’ernes kunst. Hun sad og sad og stirrede og stirrede og var så meget til stede, at det blev til en drøngod historie på streamingtjenesten HBO med dokumentarfilmen om den udstilling på MoMA i New York, som – jovist, godt nok meget banalt, men ikke desto mindre – indrammer årtiet: ’The Artist is Present’. Alle ville lege med Marina efterfølgende (Jay-Z, Lady Gaga), og værket indvarslede performancekunstens helt hysteriske genkomst i 2010’erne.