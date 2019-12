»Et nederlag for ytringsfriheden«: Skuespiller beskyldte svensk stjernejournalist for voldtægt, men skal nu betale erstatning til ham

Den svenske skuespiller Cissi Wallin er blevet dømt for at have ærekrænket den sverigefinske journalist Fredrik Virtanen, da hun anklagede ham for voldtægt. Der er fortsat ikke taget stilling til, hvorvidt voldtægtsanklagen er sandfærdig, men skuespilleren står til at skulle betale journalisten erstatning.