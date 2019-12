John Lennons runde solbriller er solgt for 1,2 millioner

Automatisk oplæsning Beta

Runde solbriller har været på mode den seneste tid, men et særligt par er fredag blevet solgt for et skyhøjt beløb.

John Lennon var en af frontfigurerne i den britiske rockgruppe The Beatles, og på en auktion i London er et par runde briller, der har tilhørt ham, solgt for 137.500 britiske pund. Det svarer til cirka 1,2 millioner kroner.

De runde solbriller med grønlige glas og gyldent stel endte for årtier siden hos Alan Herring, der var chauffør for to af de øvrige medlemmer af den britiske rockgruppe The Beatles - trommeslager Ringo Starr og guitarist George Harrison.

»I sommeren 1968 samler jeg John op sammen med Ringo og George i Ringos Mercedes og kører dem ind til kontoret«.

»Da John stiger ud af bilen, lægger jeg mærke til, at han har efterladt de her solbriller på bagsædet, og en linse og en brillestang var faldet af«.

»Jeg spørger John, om han gerne ville have, at jeg fik dem ordnet for ham. Han svarede, at det skulle jeg ikke bekymre mig om - de var kun til syns skyld«, sagde Alan Herring på auktionen.

Solbrillerne blev aldrig ordnet, men de blev fredag solgt til en unavngiven person for det svimlende beløb.

»For min families skyld giver det mening for mig at sige farvel til min samling nu, hvor jeg stadig kan fortælle historierne bag dem alle«, sagde Herring.

På auktionen var der også andre Beatles samlerobjekter, herunder en halskæde med klokker på, som George Harrison har gået med. Den blev solgt for mere beskedne 10.000 pund, svarende til knap 90.000 danske kroner.

John Lennon blev skudt uden for sit hjem i Manhattan, New York i 1980. Han blev 40 år gammel.

ritzau