Dansk teater skaber verdens første forestilling om Greta Thunberg

Den 16-årige svenske klimaaktivist Greta Thunberg har fået klimabekymrede unge fra hele verden til at demonstrere. Nu prøver hun også at få folk til at gå i teatret.

Eller det gør Aveny-T, som laver en forestilling om den unge klimaaktivist med titlen ’Mit navn er Greta Thunberg – jeg skolestrejker for klimaet’.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra teatret.

Bag om forestillingen: Rollen som Greta Thunberg spilles af 22-årige Karla Løkke, færdiguddannet til sommer fra Den Danske Scenekunstskole i København, som dermed får sin professionelle debut i denne forestilling. Forestillingen iscenesættes af Emil Rostrup og skrives af William Lippert. De bliver begge færdige til sommer fra henholdsvis instruktørlinjen og dramatikeruddannelsen på Den Danske Scenekunstskole. Jon Stephensen står for scenografien.

Ifølge pressemeddelelsen handler forestillingen om »klimaaktivisten Greta Thunberg, ikonet, og en hel generation af unge, der nægtede at lade sig kue af de voksnes ’pas jeres skole’-formaninger, men som over hele verden viste et sammenhold, der ikke kunne knægtes, der ikke kunne slås ihjel«.

Teaterchef på Aveny-T Jon Stephensen siger om forestillingen, som er en co-produktion med Vejle Musikteater og Black Box Theatre i Holstebro:

»Kampen om klimaet – og kravet om forandring er mere end noget andet skabt fra en ny ung generation. Det er en revolution skabt af dem, som verden aldrig havde set komme, som satte verden i bevægelse, og som ikke var sket uden dem. Det er i sig selv så fantastisk, at vi som teater bare må fortælle den historie og hylde den ungdom, der forandrede verden og også Danmark«.

»Det er ikke en fiks og smart idé, men et ønske om at lave en forestilling om et emne, som jeg længe har brændt for og skrevet om«, siger Jon Stephensen videre.

Greta Thunberg er tidligere på ugen blevet kåret som Årets Person af Times Magazine. Emil Rostrup, som iscenesætter forestillingen, kalder hende for »et levende ikon«. Foto: Emil Rostrup

Forestillingen har verdenspremiere torsdag 7. januar 2021, og den vil blive vist med svenske undertekster.

I pressemeddelelsen skriver teatret, at deres ambition er at få forestillingen videre ud i verden.

Fra ukendt skoleelev til verdenskendt aktivist

16. august 2018 satte Greta Thunberg sig foran det svenske parlament Riksdagen med et papskilt, hvorpå der stod: ’Skolstrejk för klimatet’.

Det, der startede med at være en tavs enmandsprotest, blev på blot et år en global bevægelse. Thunberg var nomineret til Nobels Fredspris i år, hun har modtaget Amnesty Internationals fornemste menneskerettighedspris og modtog for nyligt Nordisk Råds miljøpris.

Den sidste pris ville hun dog ikke modtage, med den begrundelse at kloden ikke har brug for priser, men handling.

Ud over fornemme nomineringer og priser har hun også mødt paven, Leonardo DiCaprio samt andre kendte personer og politikere. Thunberg er derudover blevet kåret til Årets Person af Time Magazine tidligere på ugen.

»At undersøge et levende ikon, der på under et år næsten har fået status som en af de store profeter, finder jeg vildt interessant. Hvorfor har verden brug for ikoner for at samle sig, og hvorfor er det et ungt menneske på 15 år, der kan tale så direkte til os og vores samvittighed? Hvad fortæller det om os, vores samfund og om ikonet Greta Thunberg?«, siger Emil Rostrup, som iscenesætter forestillingen.