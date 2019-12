Det britiske kongehus hædrer Olivia Newton-John med ærestitel Den britisk-australske skuespiller kan nu sætte "dame" foran sit navn, har den britiske monark besluttet.

Storbritanniens dronning Elizabeth har besluttet at hædre Olivia Newton-John ved at tildele hende en ærestitel.

Det oplyser det britiske kongehus sent fredag aften, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den australske skuespiller og sanger, som er født i Storbritannien, tildeles det såkaldte 'damehood', som er den kvindelige pendant til ærestitlen 'knighthood'.

Dermed får hun retten til at titulere sig 'dame'.

Olivia Newton-John er nok bedst kendt for sin hovedrolle i filmen 'Grease' fra 1978.

Her sang hun sammen med John Travolta duetten 'You're the One That I Want', som blev verdens bedst sælgende single på det tidspunkt.

Olivia Newton-John er »ekstremt begejstret, beæret og taknemmelig« for at modtage titlen.

Det siger hun ifølge nyhedsbureauet AFP til det britiske nyhedsbureau PA.

»Som en pige født i Cambridge er jeg meget stolt af mit britiske ophav, og jeg er så taknemmelig for denne anerkendelse fra Storbritannien«, siger hun.

Hæder til Mendes og McQueen

71-årige Newton-John har dedikeret meget af sin tid til velgørenhed, efter at hun siden begyndelsen af 1990'erne har kæmpet med tre forskellige kræftdiagnoser.

Dronning Elizabeth hædrer hvert år til nytår enestående præstationer indenfor særligt kunst, kultur, sport og politik.

Blandt dem, der hyldes i år, er blandt andre også filminstruktørerne Sam Mendes og Steve McQueen. Det skriver Reuters.

De tildeles begge det såkaldte 'knighthood', som giver dem retten til at sætte et 'sir' foran deres navne.

54-årige Mendes er kendt for sin debutfilm 'American Beauty' og James Bond-filmene 'Skyfall' og 'Spectre'.

50-årige McQueen skrev historie i 2014, da han med filmen '12 Years a Slave' var den første sorte instruktør til at vinde en Oscar i kategorien Bedste Film.

