Hov, der var en Mikkelsen: Fantasy-serie var danskernes foretrukne på Netflix i år Tv-serien 'The Witcher' med Lars Mikkelsen i rollen som troldmanden Stregobor var danskernes foretrukne i år.

Fantasy-serien 'The Witcher' med skuespiller Lars Mikkelsen er den mest streamede tv-serie eller film på Netflix i Danmark i 2019.

Det afslører streamingtjenesten i en pressemeddelelse.

'The Witcher' med Henry Cavill i hovedrollen som monsterjægeren Geralt of Rivia og Lars Mikkelsen i rollen som troldmanden Stregobor er blevet udråbt til at være 'det nye Game of Thrones'.

Den mest streamede film i Danmark på Netflix er komedien 'Murder Mystery' med Adam Sandler og Jennifer Aniston i hovedrollen.

Også plads til brormand

Lars Mikkelsens bror, Mads Mikkelsen, er også at finde på top-10 over mest streamede film og tv-serier.

På femtepladsen er filmen 'Polar', hvor Mads Mikkelsen spiller den pensionerede lejemorder Duncan Vizla.

Tredje sæson af 'Stranger Things' er den anden mest streamede tv-serie, mens ungdomsserien 'Sex Education' med svenske Mikael Persbrandt er den tredjemest streamede tv-serie.

Blandt spillefilm er de to actionfilm 'Triple Frontier' og '6 Underground' på henholdsvis anden- og tredjepladsen over mest streamede film.

Blandt dokumentarer er naturfilmen 'Vores Planet' den mest streamede.

Listerne er lavet ud fra det antal Netflix-konti, som har set mindst to minutter af en serie, film eller dokumentar, i de første 28 dage efter den blev gjort tilgængelig på Netflix i 2019.

Titler, der er udgivet i december, som 'The Witcher', er baseret på både seertal og forventede seertal.

