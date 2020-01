Kvinder har næsten lige så mange hovedroller som mænd. Men der er også en dårlig nyhed

Undersøgelse viser et hidtil uset højt antal kvindelige hovedroller i filmbranchen. Samtidig er det overordnet set stadig meget mere almindeligt at se en mand med replikker end en kvinde.

Først en nyhed, som set med ligestillingsbrillerne er vældig god: Aldrig har der været så mange hovedroller til kvinder i blockbuster-film.

En forsker fra San Diego State University har undersøgt de 100 bedst indtjenende film fra 2019 og gennemgået i alt 2.300 karakterer.

Hun konkluderer i sin undersøgelse, som kan læses her, at andelen af kvindelige hovedroller er steget fra 31 procent i 2018 til 40 procent i 2019. Det er den højeste andel nogensinde.

43 procent af filmene havde en mandlig hovedrolle, og 17 procent havde en kombination af mandlige og kvindelige hovedroller.

Denne nyhed kommer få dage efter, at et studie konkluderede, at kvindelige filminstruktører stod bag 10,6 procent af de 100 bedst sælgende film i 2019 – hvilket også er den højeste andel nogensinde.

Stadig få replikker

Det ligner en bevægelse mod ligestilling i Hollywood, men helt så entydige er konklusionerne i undersøgelsen fra San Diego State University ikke.

Ser man på andelen af karakterer med replikker, kommer vi til den mindre gode nyhed for tilhængere af ligestilling. Mændene står for 63 procent af roller med replikker, mens kvinderne har fået tildelt 34 procent. Det er endda en tilbagegang, for i 2018 var tallet et enkelt procentpoint højere, nemlig 35 procent.

Fordelingen af mænd og kvinder afhænger af, hvem der står bag filmen.

Hvis mindst én kvinde er enten instruktør eller manuskriptforfatter på filmen, er der typisk flere replikker til kvinder og også flere kvinder i hovedroller. Antallet af kvindelige hovedroller i film med en kvinde behind the scenes er helt oppe på 58 procent.

Kritik af Scorsese og Tarantino

Men tilbage til det med replikkerne. Det var nemlig en diskussion, som fyldte en del sidste år. Først da instruktøren Quentin Tarantino på filmfestivalen i Cannes skulle svare på, hvorfor skuespiller Margot Robbie skulle sige så lidt i filmen ’Once Upon A Time In Hollywood’.

Irriteret sagde han: »Jeg afviser din påstand«, skriver The Guardian.

Da han inden biografpremieren havde gjort filmen to minutter længere, fik Margot Robbie dog lidt mere taletid.

Også filmen ’The Irishman’ med Robert De Niro antændte debatten, idet den centrale karakter spillet af Anna Paquin sagde forsvindende få ord i løbet af filmen.

»Hun er snarere et værktøj til at udtrykke hovedrollens moralske blindhed og et fartøj, der skal give publikum nogle bestemte følelser for karaktererne, end hun er en færdigt tegnet person«, skrev filmskribent Beatrice Loayza eksempelvis i The Guardian.

Avisens faste filmanmelder, Peter Bradshaw, tildelte filmen fem stjerner ud af fem.