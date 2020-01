Lars Løkke og Anders Lund Madsen lancerer podcast

Automatisk oplæsning Beta

Tidligere Venstre-formand og statsminister Lars Løkke Rasmussen og eks-radiovært på det nu hedengangne Radio 24syv Anders Lund Madsen har slået sig sammen for at lave en ny podcastserie ved navn ’Lund & Løkke’.

Podcasten, der er produceret af Egmont Publishings podcastunivers, Talk Town, handler om deres rejse rundt i det land, de begge er rundet af. Undervejs vil de komme med anekdoter og viden om det danske samfund, livet og de to venners forskellige tilgange hertil: Lars Løkke Rasmussen og Anders Lund Madsen kender nemlig hinanden fra jurastudiet, hvor de mødte hinanden tilbage i 1983 for siden hen at bevæge sig i hver sin retning.

Det skriver Egmont Publishing i en pressemeddelelse.

»Lidt tilfældigt kom Anders og jeg i samme læsegruppe for mere end 35 år siden, og jeg faldt pladask for hans finurlighed og store viden om stort set alting, som jeg nød i mange frikvarterer og på mange kaffebar-besøg. Han var simpelthen godt selskab«, udtaler den forhenværende statsminister i pressemeddelelsen.

»Nu har livet formet sig sådan, at der bliver tid til en stribe ’frikvarterer’ mere med Anders. Det glæder jeg mig ustyrligt til«.

Podcasten udkommer frem over hver torsdag på Talk Town, der er Egmonts podcastsatning, som blev lanceret tilbage i august.

Lars er mange ting. Han er først og fremmest en mand Anders Lund Madsen, tidligere radiovært

I forskellige afkroge af landet møder de to venner forskellige repræsentanter for den danske befolkning, som de vil inddrage i deres samtaler. Derudover rejser Zissel Astrid Kjertum-Mohr, som er kendt fra 24syv-programmerne ’Spørge Jørgen’ og ’Den Korte Radioavis’, med dem rundt for at facilitere de spørgsmål, som lytterne har mulighed for at sende ind til programmet.

Om podcastserien udtaler Anders Lund Madsen i pressemeddelelsen:

»Lars er mange ting. Han er først og fremmest en mand. Dernæst er han – og det vil jeg hævde, til jeg dør – en god kammerat. Men han er også en far, en søn og en husbond. Så er han forhenværende statsminister, hans fremtid er et mysterium, og lige nu er han min på en rejse gennem vores alle sammens Danmark. Og det gør mig helt, helt tryg«.