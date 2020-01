Ugens navn: Fortæl mig dit navn, og jeg skal sige dig, hvor du bor

Danmark er et lille land, men alligevel er der tydelige forskelle på vores navnebrug – mellem forskellige landsdele, mellem by og land og mellem forskellige typer mennesker. For eksempel er der større chance for at møde Josefine O. og Malthe B. i Nykøbing Mors, end der er i København.