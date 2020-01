Det Svenske Akademi får en skandalepris

Akademiet får Johnny Bode-prisen for blandt andet sin »selvskadende adfærd« og for sin »moralske fleksibilitet«.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det Svenske Akademi tildeles årets Johnny Bode-pris, der uddeles til minde om den afdøde svenske komponist og sanger Johnny Bodes skandaleombruste liv.

Prisen gives til den »ærværdige og skandaleproducerende kulturinstitution, som både historisk set og i nutiden formår at levere det ene underholdende eksempel efter det andet på organisatorisk selvskadende adfærd«, hedder det på Johnny Bode-selskabets hjemmeside.

Prisen uddeles årligt til en person eller en kulturinstitution, som har jokket i spinaten eller udløst en skandale.

»Faktisk har Det Svenske Akademi allerede i et par år været kvalificeret til prisen, men i år var valget indlysende«, skriver Johnny Bode-selskabet.

I motiveringen fremhæver selskabet valget af nobelprisvinderen i 2019, den østrigske forfatter Peter Handke, der holdt med Serbien under borgerkrigen i Jugoslavien i 1990’erne og efterfølgende tilbød at vidne til fordel for den anklagede serbiske leder, Slobodan Milošević ved FN’s krigsforbrydertribunal.

»Det Svenske Akademi har en imponerende lang og konsekvent tradition for skandaler, partiskhed, intriger og moralsk fleksibilitet. Et antal gange har akademiet med utilsløret nepotisme tildelt sine egne medlemmer nobelprisen. At medlemmerne af akademiet i memoirer og avisartikler gennem årene desuden med stor og forfriskende entusiasme har stukket hinanden i ryggen, bør også noteres på underholdningskontoen«, skriver selskabet.

Prisen består af et diplom plus et beløb på godt 30.000 svenske kroner, som selskabet dog selv har ædt og drukket op under sit årsmøde tidligere på måneden, hedder det på hjemmesiden. Kvitteringerne for festen er vedlagt diplomet, som selskabet har sendt til Det Svenske Akademi.

Balladen i Det Svenske Akademi begyndte, da Dagens Nyheter i november 2017 afslørede en række tilfælde af seksuelle overgreb og dubiøse økonomiske forhold i og omkring institutionen.

Siden det daværende akademimedlem Katarina Frostensons mand, teaterinstruktøren Jean-Claude Arnault, blev anklaget for sexchikane og voldtægt af 18 forskellige kvinder, har der været hektisk stemning og udskiftning af medlemmer i Det Svenske Akademi. Som følge af afsløringerne blev Arnault idømt 2,5 års fængsel for to tilfælde af voldtægt.

I forlængelse af uroen måtte det prominente medlem Horace Engdahl, der har siddet i akademiet siden 1997, forlade sin post i prisuddelingskomiteen.

Akademiet vedtog desuden, at Nobelprisen i Litteratur ikke ville blive uddelt i 2018, men at der til gengæld skulle uddeles to året efter. De gik til polske Olga Togarczuk og østrigske Peter Handke.