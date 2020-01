Simpsons-skuespiller stopper som Apu efter 30 år Stemmen bag den indiske kioskejer fra tv-serien "The Simpsons" vil ikke længere lægge stemme til karakteren.

Manden bag den indiske kioskejer Apu i den populære tv-serie 'The Simpsons' vil efter 30 år ikke længere lægge stemme til karakteren.

Det siger skuespilleren selv - Hank Azaria - til mediet /Film.

»Alt, vi har aftalt er, at jeg ikke længere vil stå for stemmen«, siger Hank Azaria.

Skuespilleren har lagt stemme til den indiske kioskejer Apu, siden producenterne bag den animerede tv-serie skabte karakteren i 1990. Men på det seneste har 'The Simpsons' fået kritik for, at Apu fremmer stereotyper.

Om karakteren stadig skal være en del af serien, om han skal udfases, eller om der skal ske noget helt tredje, er ifølge skuespilleren stadig usikkert.

»Hvad der skal ske med karakteren, er deres beslutning. Det er op til dem, og de har endnu ikke fundet ud af det, siger Hank Azaria og henviser til holdet bag 'The Simpsons'.

Kritikken af Apu begyndte for alvor i 2017, da en dokumentar af den indisk-amerikanske komiker Hari Kondabolu satte fokus på rollen.

Dokumentaren handlede om 'The Simpsons'-karakteren med det fulde navn Apu Nahasapeemapetilon, som komikeren påstår er skabt med udgangspunkt i racistiske stereotyper.

Det drejer sig blandt andet om Apus job som kioskejer, at han har mange børn, og at han lever i et arrangeret ægteskab, har Kondabolu sagt til BBC.

Både Hank Azaria og skaberen af 'The Simpsons', Matt Groening, afviste at medvirke i dokumentaren.

Hank Azaria har ifølge AFP dog siden fortalt, at han syntes, at dokumentaren 'rejste nogle interessante spørgsmål' og 'gav os meget at tænke over'.

Ifølge BBC ser Azaria det som 'meget bekymrende personligt og professionelt', hvis nogen føler sig 'marginaliseret på' grund af den indiske karakter.

Apu er en af flere karakterer, som Hank Azaria lægger stemme til. Han er også stemmen bag barejeren Moe og politimanden Chief Wiggum.

