Nu begynder sagen, der kan koste Weinstein en livstidsdom

5. oktober 2017 var en dårlig dag for Harvey Weinstein. I en artikel skrev The New York Times, at den oscarvindende filmproducer gennem årtier havde presset eller tvunget kvinder til at tilfredsstille ham seksuelt.​​​​​​