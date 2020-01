Avis hjemsender journalist efter tweets om voldtægtsanklage mod Kobe Bryant

Den amerikanske journalist Felicia Sonmez er blevet suspenderet fra Washington Post efter at have tweetet om den nu afdøde basketballspiller, Kobe Bryants, voldtægtsanklage. Medarbejdere på avisen kritiserer ledelsen i åbent brev.

Søndag døde den 41-årige amerikanske basketballspiller og sportslegende, Kobe Bryant, i et helikopterstyrt.

Tabet af en af USA’s største sportsikoner har affødt reaktioner fra hele verden, og han er blevet hyldet af folk så forskellige som præsident Donald Trump, sangeren Justin Bieber og golfspiller Tiger Woods.

Men Washington Post-journalisten Felicia Sonmez valgte ikke at hylde sportsikonet. I stedet delte hun på sin Twitter-profil en artikel fra 2016 fra det amerikanske medie The Daily Beast, der beskriver en gammel voldtægtsanklage mod Bryant.

Nu er journalisten blevet suspenderet fra sin arbejdsplads, skriver Rolling Stone.

Det er vores ansvar som en nyhedsorganisation at reportere om sandheden, som vi kender den – om figurer og institutioner, både populære og upopulære Medarbejdere, Washington Post

Washington Post forklarer, at avisen er i gang med at undersøge om Sonmez har handlet i strid med avisens politik om medarbejdernes brug af sociale medier. De ønsker ikke at uddybe nærmere over for Rolling Stone.

Hjemsendelsen har fået en læng række af avisens medarbejdere til at skrive et åbent brev, hvor de kritiserer ledelsen. De forstår, at timerne efter Bryants død er en særlig sårbar tid at skrive om voldtægtsanklager, men fastholder, at det er journalisters opgave at reportere:

»Det er vores ansvar som en nyhedsorganisation at reportere om sandheden, som vi kender den – om figurer og institutioner, både populære og upopulære« skriver medarbejderne fra Washington Post.

Voldtægtsanklagen mod Kobe Bryant

Voldtægtsanklagen mod Kobe Bryant i 2003 blev dækket i den brede offentlighed og kulminerede med, at basketballspilleren blev tiltalt for seksuelt overgreb. Sagen blev dog droppet, fordi den 19-årige kvinde, der anklagede Bryant, nægtede at vidne i retten.

Ifølge Rolling Stone skyldtes det, at hun i flere måneder op til var blevet mobbet i pressen.

Artiklen fra The Daily Beast, som Washington Post-journalisten Sonmez delte på Twitter søndag, gennemgår de gamle retsdokumenter og beskriver i detaljer kvindens version af, hvad der skete på natten 30. juni 2003 på et hotel, hvor kvinden arbejdede i Colorado. Ifølge kvinden inviterede den 24-årige Byrant hende med ind på sit værelse, hvor hun kyssede med frivilligt ham. Herefter tvang han hende til at have sex imod hendes vilje, har den 19-årige fortalt til politiet.

En hospitalsundersøgelse viste efterfølgende, at kvinden havde flere rifter i underlivet, og Bryants t-shirt havde blodpletter, der matchede kvindens DNA.

I interviews med politiet forklarede Bryant, at de havde haft sex den nat i 2003, men at det efter hans opfattelse skete med begges samtykke.

Bryant har udtalt sig offentligt om sagen, og han har anerkendt sit utroskab ved en pressekonference, men basketballspilleren har altid fastholdt sin uskyld og kaldt anklagerne for falske.

Flere tweets om voldtægtsanklagen

Sonmez skrev ikke noget tekst i det første tweet, hvor hun blot delte linket til artiklen om voldtægtsanklagen.

Men herefter tweetede hun, at hun på baggrund af den første opdatering havde modtaget flere trusler og hademails. Hun opfordrede også til at læse artiklen ved blandt andet at skrive: »Enhver offentlig person er værd at huske i sin helhed«.

Somnez har slettet sit tweet igen, men journalist Matthew Keys har taget et skærmbillede af det.