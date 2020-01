Straf nedsat: Landsretten fælder dom i spektakulær sag om bedrageri

Automatisk oplæsning Beta

Det er en af de største skandalesager i den danske advokatbranche, der i dag kl. 12 blev fældet dom over i Østre Landsret.

Begge tiltalte, Susanne Fryland og Lars Halgreen, blev kendt skyldige for skyldnersvig. Fryland blev også kendt skyldig i bl.a. mandatsvig af særlig grov beskaffenhed.

Sagen handler om Johan Schlüter Advokatfirma, hvor advokaterne, som var ansat til at administrere og fordele kunstnere og filmskaberes rettigheder, tog mange flere penge, end de havde ret til for deres arbejde i perioden 2011-2014.

Susanne Frylands dom på fem et halvt år i Københavns Byret blev nedsat til fire et halvt år, da landsretten ikke mente, at anklagemyndigheden havde ført bevis for, at hun var skyldig i skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed. Tiltalen blev derfor ændret til det mildere ’skyldnersvig’.

Hverken Susanne Fryland eller hendes advokat ønsker at kommentere dommen over for Politiken.

Sagen kort Schlüter-sagen

Advokaterne Johan Schlüter, Susanne Fryland og Lars Halgreen var tiltalt for svindel for over 100 millioner kroner. Den formentlig største sag om svindel med kulturindustriens penge. De tre tidligere partnere i Johan Schlüter Advokatfirma tjente stort på at forvalte rettighedskroner til producenter i den danske filmbranche, men ifølge bagmandspolitiet tog advokaterne mere, end de var berettiget til.



Revisor nedsatte beløb

Ved Københavns Byret blev der fældet dom i sagen i juni 2018. De tre tiltalte blev kendt skyldige, men kun Johan Schlüter selv accepterede dommen, mens de to øvrige partnere i firmaet - Susanne Fryland og Lars Halgreen - valgte at anke.

Prøvelsen af sagen i Østre Landsret har stort set været en gentagelse af forløbet i Københavns Byret, hvor Fryland blev idømt fem et halvt års fængsel og Halgreen ni måneders betinget fængsel.

Der har været tale om en bevisankesag, hvilket betyder, at sagen har været en gentagelse af den, der allerede én gang er blevet ført i byretten med det samme materiale og sagsgennemgang.

Eneste større forskel ankesagen har været udmeldingen af en skønsmand, en revisor, der har gennemgået tallene i de komplicerede regnskaber og afleveret en rapport til retten. Det har medført, at anklagen om svindel på ikke mindre end 100 mio. nu er nedsat til ikke mindre end 85 mio. kr.

Det afgørende for forsvaret har været at argumentere for, at tiltalte Susanne Fryland har handlet uden forsæt. Altså at hun har udbetalt enorme honorarer i god tro, mens anklagemyndigheden har forsøgt at påvise, at det er gjort med fuldt overlæg.

Susanne Fryland har været på fri fod siden domfældelsen i Københavns Byret i juni 2018, og kan nu se frem til afsoning i fængsel. Lars Halgreen blev i Byretten idømt betinget fængsel i 9 måneder, men fik i Østre Landsret straffen nedsat til til betinget fængsel i 6 måneder.

Susanne Fryland var tiltalt for fem forhold: skyldnersvig, for at afgive urigtige oplysninger, for mandatsvig og mandatsvig af særlig grov beskaffenhed og for at have overtrådt selskabsloven om ulovlige selskabslån.

