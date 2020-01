Skuespiller i retten: Weinstein lovede mig roller i film som betaling for trekant

Automatisk oplæsning Beta

Han voldtog mig. Han onanerede foran mig. Han sagde, at jeg ikke forstod filmbranchens spilleregler.

Kompromitterende vidneudsagn mod den amerikanske filmproducer Harvey Weinstein hober sig op i en retssag, der betegnes som en af hjørnestenene i #MeToo-debatten. Anklagerne fører vidner frem, der skal understøtte påstandene om et mønster af seksuelle overgreb og magtmisbrug, og som fjerde vidne var det onsdag 29. januar den tidligere model og bartender fra en fashionabel bar i New York, Tarale Wulff.

Hendes sag er ikke en del af søgsmålet mod Weinstein, men hun og andre føres som vidner af anklagerne for at understøtte påstandene om, hvordan han førte sig frem i noget, der ligner et systematisk mønster af magtmisbrug og seksuelle overgreb.

Tarale Wulff græd i vidneskranken, da hun fortalte om at være blevet voldtaget i 2005, skriver Reuters og filmmediet Variety. Ifølge de to medier forklarede kvinden, at hun først havde mødt Weinstein på klubben Cipriani SoHo Upstairs, hvor han indledte en samtale med, at hun var smuk, og at han måske kunne hjælpe hende ind i filmbranchen.

I troen på, at den samtale ville fortsætte, fulgte hun ham ud på en terrasse, hvor hun opdagede, at hun ikke var til ansættelsessamtale, men at hun stod foran en mand, der under sit tøj onanerede foran hende. Nogle uger senere blev hun ringet op af en caster fra Weinsteins firma, som inviterede hende til møde, og noget nervøs mødte hun op. Hun troede, at hun skulle til audition. Da hun ankom, blev hun ifølge vidneudsagnet imidlertid kørt til Harvey Weinsteins lejlighed, hvor han førte hende ind i soveværelset, holdt hendes arme, pressede hende ned mod sin seng og voldtog hende.

»Jeg sagde til ham: ’Jeg kan ikke’. Han svarede: ’Bare rolig, jeg er blevet steriliseret’«, forklarede kvinden, som aldrig kom til audition og heller aldrig anmeldte voldtægten. Forsvarerne borede i, hvorfor hun ikke tidligere har omtalt sagen som voldtægt, ligesom de fremførte, at Tarale Wulff havde gået i terapi med henblik på at grave gamle minder frem.

Skjulte spilleregler

Et andet vidne i onsdagens retsmøde, Dawn Dunning, fortalte ifølge Reuters, hvordan Harvey Weinstein ved hendes første møde med ham havde taget på hende. Han undskyldte og sagde, at det ikke ville gentage sig, så hun tog med, da hun nogle uger senere blev inviteret til et møde om hendes mulige fremtid i filmbranchen. Men Harvey Weinstein tog imod i slåbrok og tilbød hende roller i sine tre næste film, hvis hun ville gå med til en sextrekant med ham og hans assistent.

Hun troede, det var en joke, og det gjorde ham gal. Reuters citerer fra retssalen, hvordan han ifølge Dawn Dunning havde råbt:

»Du bliver aldrig til noget i den her branche. Sådan fungerer det i den her business«.

Tidligere har retten hørt to andre vidner fortælle om oralsex og voldtægt.