»Ikke alle mænd ... «: Stjerneinstruktør vil hellere forsvare Weinstein end tale om sin nye film

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

»Det keeeeder mig sådan at tale om filmen«.

Sådan indledte instruktøren Terry Gilliam et interview med den britiske avis The Independent, og han slap da også for at tale om sin nye film. I stedet udviklede interviewet sig nærmest til en diskussion mellem journalisten og ham selv om den kønsdebat, som har haft ekstra kraft i medier og offentlighed siden 2017 og #MeToo-bevægelsens begyndelse.

Terry Gilliam kommenterer anklagerne om sexovergreb begået af filmmogulen Harvey Weinstein, der har sat dagsordenen for måden, vi taler om overgreb, sexchikane og magtmisbrug på, således:

»Når du har magt, så tager du ikke ansvar for at misbruge andre. Du nyder magten. Sådan fungerer det i virkeligheden«, siger Terry Gilliam.

»Der er mange ofre i Harveys liv, og jeg har sympati med dem. Men igen. Hollywood er fuld af ambitiøse mennesker, som er voksne, og de træffer deres egne valg«.

»Jeg hader Harvey. Jeg var nødt til at arbejde med ham, og jeg kender til misbruget, men jeg ønsker ikke, at folk siger, at alle mænd …«, siger Terry Gilliam uden at færdiggøre sætningen.

Over 80 kvinder har i medierne anklaget Harvey Weinstein for magtmisbrug, sexchikane og deciderede overgreb, herunder voldtægt. Den første retssag, der behandler to kvinders anklager om henholdsvis voldtægt og tvungen oralsex, begyndte i går i New York. En anden retssag er på vej i Los Angeles omhandlende to kvinders anklager om henholdsvis voldtægt og seksuelt overgreb, skriver The New York Times.

Han er en sort, lesbisk kvinde

I løbet af interviewet med The Independent – der kan læses i fuld længde her – kalder Terry Gilliam desuden ’MeToo-bevægelsen, hvor kvinder verden over har delt oplevelser med sexchikane og overgreb på sociale medier, for en »heksejagt«.

Terry Gilliam har tidligere gjort grin med minoriteters kamp for rettigheder ved på en filmfestival i 2018 at erklære, at han var en »sort lesbisk kvinde«. Han sagde sådan, argumenterede han, fordi han var træt af som hvid mand at blive gjort ansvarlig for alle verdens problemer, skrev netmediet Pink News.

Terry Gilliam var kendt som det femte medlem af Monty Python – den eneste amerikaner blandt de berømte briter – og lavede kunstnergruppens animationer, herunder den berømte gigantiske fod.

Siden har han etableret sig som en anerkendt filminstruktør med film som ’Brazil’, ’12 Monkeys’ og ’Fear and Loathing in Las Vegas’ på cv’et. Hans 2009-film ’The Imaginarium of Doctor Parnassus’ blev udfordret af hovedrolleindehaveren Heath Ledgers pludselige død. Den blev filmet færdig med forskellige berømte skuespillere.

Filmen, han ikke ønskede at tale om i interviewet med The Independent, har været mange år undervejs. Ifølge Rolling Stone fik Terry Gilliam første gang ideen til at filmatisere klassikeren ’Don Quijote’ af Miguel Cervantes tilbage i 1989, men produktionen siden blevet ramt af en regn af problemer.

I 2000 var optagelserne i gang i Spanien, da oversvømmelser tvang filmholdet til at lukke ned og rejse hjem, med ødelagt udstyr og ubrugelige optagelser. Hovedrollerne var besat af Jonny Depp og Jean Rochefort, men Rochefort havde svært ved at arbejde på grund af en infektion.

Fiaskoen i Spanien blev portrætteret i dokumentarfilmen ’Lost in la Mancha’ fra 2002, og en tidslinje over hele forløbet omkring filmen ’The Man Who Killed Don Quixote’ kan læses her.

Foto: Lars Hansen Terry Gilliam, fotograferet under et besøg i København i 1982 af Politikens fotograf Lars Hansen.

Terry Gilliam, fotograferet under et besøg i København i 1982 af Politikens fotograf Lars Hansen. Foto: Lars Hansen