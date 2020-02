Uden filter: Må jeg sige ligeud, at jeg er lodret uenig med chefredaktør Christian Jensen?

I stedet for at nægte Kinas ambassadør den ønskede undskyldning for at have trykt ugens mest omtalte tegning kunne man have holdt et møde med ham og tilbudt hjælp til at bekæmpe coronavirus, mener Bettina Heltberg.