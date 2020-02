København har fået nyt magtfuldt makkerpar. Og de lover at lytte til borgerne: »Der var ingen for 30 år siden, der oplevede, at havnen var deres«

Hovedstadens store udviklingsselskab kom for sent i gang med at inddrage borgerne ordentligt, mener selskabets nye bestyrelsesformand, Pia Gjellerup. By & Havn varsler mere bæredygtighed og åbenhed.