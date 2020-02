YouTube afslører for første gang sit regnskab

Det eksplosivt voksende medie offentliggjorde for første gang, hvor mange penge vores streaming af videoer giver dem på bundlinjen. I 2019 var det mere end 15 milliarder dollars alene i annonceindtægter.

Annoncer på YouTube? Altså de dér autoplay-ting, som du forsøger at lukke, men bliver tvunget til at se 5-10 sekunder af, før du kan få adgang til det, du egentlig kom for?

De er guld for ejeren Google. Og nu har selskabet for første gang løftet sløret for, hvor stor en annonce-magnet YouTube er: Hele 15,1 milliarder dollars genererede mediet i annonceindtægter i regnskabsåret 2019.

I forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet fortalte Google også, at YouTubes tv-pakke har mere end to millioner abonnenter, og at YouTube Music og YouTube Premium har mere end 20 millioner betalende abonnenter.

Google købte YouTube i 2006 for 1,65 milliarder dollars og bliver betragtet som en af selskabets kronjuveler med sin position som et medie, der tager en enorm del af det annonceunderstøttede videostreamingmarked.

Vækst i vente

Det er første gang, at Google afslører detaljer om regnskabet i sine underselskaber, og forklaringen herpå var ifølge finansdirektør i Google Alphabet, Ruth Gorat, at det handler om at give indsigt i de muligheder, der ligger forude.

Og selv om annonceindtægter på over 15 milliarder dollars lyder svimlende, meldte Porat da også, at hun så store muligheder for vækst på området.

De fremlagte tal viste desuden, at YouTube ikke bare er stor, men oplever enorm vækst. I regnskabsåret 2017 genererede platformen 8,15 milliarder dollars i annonceindtægter og i året efter, 2018, steg det til 11,15 milliarder dollars. Det vil sige, at YouTubes annonceindtægter næsten er fordoblet i løbet af de sidste to år.

Google afslørede ikke, om YouTube genererer et overskud til virksomheden. Videostreaming-tjenesten dominerer markedet, men får konkurrence af platforme som TikTok og Netflix.