Netflix retter ind efter kritik: Nu kan du stoppe den uafbrudte strøm af film og serier

Efter lang tids kritik giver streamingmastodonten Netflix brugerne mulighed for at slå autoplayfunktionen, der automatisk afspiller næste afsnit af en serie, fra.

Og hvis samtlige beboere i husstanden er trætte af at vågne, når du sent om aftenen leder efter en film på Netflix med lyden tændt, har streamingtjenesten i samme opdatering også indført muligheden for at slå funktionen fra, der automatisk afspiller en previewtrailer på startsiden.

I et tweet torsdag aften skriver Netflix på streamingtjenestens amerikanske twitterprofil, at »de har hørt brugernes ønsker højt og tydeligt«, og at brugerne nu selv kan vælge, om de ønsker autoplaypreviews eller ej.

how about hearing our feedback loud and clear? pic.twitter.com/hv510P9FWM — (@headstone_666) February 6, 2020

Den nye funktion er af mange brugere blevet modtaget med glæde, mens andre i kommentarsporet på tweetet har efterspurgt flere ændringer, såsom at rulleteksterne bliver spillet til ende i slutningen af en film eller serie i stedet for at skifte videre automatisk efter sidste scene.

Afhængighed som forretningsmodel

Automatiske afspilninger på streamingtjenester har den seneste tid været omdiskuteret, ikke kun hos Netflix, men også hos sociale medier som Facebook og Instagram, hvor videoer afspilles automatisk, og newsfeedet fortsætter i det uendelige

Kritikken går på, at funktionen fastholder brugerne i længere tid og er med til at gøre dem afhængige af tjenesterne, som i sidste ende tjener flere penge.

Brugernes opmærksomhed og afhængighed er en forretningsmodel for techvirksomhederne – jo længere tid de fastholdes hos servicen, jo mere tilbøjelige er de til at forlænge deres abonnement, og jo flere indtjenende reklamer får de at se. Det er en model, som både politikere og tidligere centrale medarbejdere i industrien ønsker at begrænse.

I USA fremsatte den republikanske senator Josh Hawley i juli 2019 et lovforslag, der ville tvinge store techvirksomheder til at gentænke deres afhængighedsskabende funktioner.

Lovforslaget ville blandt andet forbyde autoplay- og autoscrollfunktioner samt andre belønningssystemer, der får brugerne til at tilbringe mere tid på platformene, samt begrænse brugernes tid på platformene til 30 minutter om dagen.

Kritikere: Vi spilder tiden

To af de fremmeste kritikere af platformene er den tidligere Google-udvikler Tristan Harris og Mozilla-udvikleren Aza Raskin. De har stiftet Center for Humane Technology, som kæmper for, at de teknologier, de selv har været med til at skabe, ikke opsluger vores tid og ødelægger vores hjerner.

»Vi skal forhindre techvirksomhederne i at kapre vores hjerner«, sagde Tristan Harris ved stiftelsen til avisen The Guardian.

Aza Raskin var opfinder af autoscrollfunktionen, der får newsfeedet til at fortsætte i det uendelige. Han skønner selv, at hans opfindelse har spildt, hvad der svarer til 200.000 menneskers levetid.

Netflix har delt en explainer, der forklarer, hvordan man slår autoplay fra. Ændringerne vil kun gælde for det specifikke brugerlogin, men vil virke på alle enheder, skriver Netflix.

Hvis du derimod nyder en højlydt trailer, der afspilles ud af ingenting, så frygt ej: Hvis ikke du ændrer noget, fortsætter autoplay uændret.