Usædvanligt fund: Vikingerne spillede brætspil med smukke glasbrikker

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Vikingerne hyggede sig ikke kun med mjød og bægerklang. De nød også at sætte sig ned og spille et civiliseret brætspil med sirligt udsmykkede glasbrikker. Det tyder et nyt arkæologisk fund i hvert fald på.

På øen Lindisfarne i England, som var et af de første steder, der blev angrebet af vikingehorder, har man nemlig fundet en usædvanlig smuk 1.300 år gammel spillebrik til et oldgammelt vikingebrætspil. En glasbrik med snoede blå og hvide mønstre og en krone af små hvide perler på toppen.

Brikken bliver af arkæologer forbundet med spillet ’hnefatafl’, eller ’kongens bord’, som blev spillet i både England, Danmark, Island, Norge og Sverige indtil omkring det 11. århundred, før skak kom til. Spillets popularitet er veldokumenteret, men spillereglerne er gået tabt.

Brik til eliten

Brikkens fine detaljer og høje kvalitet antyder, at ejeren har haft en elitær livsstil. Det vurderer forskeren David Petts fra Durham University, der sammen med en gruppe frivillige fra den crowdfunding-drevne organisation Digventures har stået for udgravningerne.

Man har tidligere fundet ’hnefatafl’-brikker af træ eller ben i fornemme grave i England, men glasbrikker er sjældne.

Om brikken reelt har været i hånden på en viking, som har tabt den under et plyndringstogt, er umuligt at fastslå. Det er også muligt, at den har tilhørt en lokal rigmand, der var blevet smittet med spilleiver. Uanset hvad peger arkæologerne på, at spillebrikken er et sjældent konkret bindeled mellem Lindisfarnes angelsaksiske kloster og den kultur, der til sidst overvældede den.

»Det er forbløffende at forestille sig, at når vikingerne ankom hertil, kunne de i teorien sætte sig sammen med munkene i Lindisfarne for at spille et spil, der ville være kendt for begge kulturer, selv om de næsten helt sikkert ville have diskuteret, hvis regler de skulle spille efter!«, siger Lisa Westcott Wilkins, managing director hos DigVentures, i en pressemeddelelse.

Foto: DigVentures/Durham University

Vikingerne fordrev de lokale

Lindisfarne, der også bliver kaldt ’Helligøen’, var da også et af de første steder i Storbritannien, der blev udsat for vikingeangreb i slutningen af det 8. århundred.

Det har igennem historien været kendt som en vigtig udpost for den keltiske kristendom og er kendt for, at munkene her udarbejdede smukt illustrerede manuskripter. Da vikingerne plyndrede klosteret i 793, stjal de blandt andet det kostbare bind om Lindisfarne-evangelierne.

Den stigende regelmæssighed af vikingeangreb gennem 300 år kulminerede med, at de lokale beboere til sidst forlod øen.

Klik for at se en 3D-model af spillebrikken her.