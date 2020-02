Fond lovede Radio24syv økonomisk støtte til retssag. Nu vakler opbakningen

Automatisk oplæsning

Ingen kan tilsyneladende svare på, om Radio24syv får økonomisk hjælp til at føre en retssag mod Radio- og tv-nævnet, efter at nævnet gav sendetilladelsen til en ny dab-kanal til ungdomsradioen Loud.

Borgerretsfonden, der i efteråret lovede at stå bag Radio24syv hele vejen til de internationale domstole, fik fredag spændt ben for den plan. Tilsynsmyndigheden Civilstyrelsen vurderede nemlig, at Borgerretsfonden slet ikke kan støtte Radio24syv.

Civilstyrelsen hører under Justitsministeriet og fører tilsyn med ikkeerhvervsdrivende fonde.

Støtten ville blive givet til Radio24syv-ejeren, PeopleGroup Five A/S, som en ’juridisk person’. Og juridiske personer indgår ikke blandt de mulige modtagere i fondens vedtægter. Dermed er støttebevillingen ugyldig.

Civilstyrelsens vurdering fik fredag Borgerretsfondens bestyrelse til at droppe sit planlagte bidrag til retssagen på 3 millioner kroner. Det skrev Berlingske.

Støtten er dog kun midlertidigt indstillet. Det sagde Christen Sørensen, der er bestyrelsesmedlem i Borgerretsfonden, i går til Jyllands-Posten.

»Bliver vi enige med Civilstyrelsen om, at vores vedtægter tillader støtten, donerer vi selvfølgelig stadig pengene«, sagde hun.

Borgerretsfonden håber at afklare spørgsmålet i løbet af ugen.

Tvivl om retssag

Radio24syv sagsøgte i november Radio- og tv-nævnet, fordi radioen mener, at der er så mange huller i sagsbehandlingen af dab-udbuddet, at sendetilladelsen til Radio Loud skal erklæres ugyldig. Det er den stævning, der med støtte fra Borgerretsfonden skulle føre til en retssag.

Hvis støtten annulleres, ser det sort ud for planerne, siger Radio24syvs tidligere direktør Jakob Kvist til Berlingske.

»Det lyder vildt, og det er også på mange måder lidt skræmmende«, siger han.

»Jeg kan endnu ikke sige noget om vores egen retssag. Vi må se, hvad der sker. Det er højst usikkert, om vi kan gennemføre retssagen«.

Radio24syv stævnede nævnet for en erstatning på 980.000 kroner til at dække sit tab ved forgæves at deltage i udbuddet. De mener, at sendetilladelsen i samme omgang skal erklæres ugyldig, fordi Radio Loud ikke levede op til udbuddets kriterier.

Loud havde ifølge Radio24syvs advokater ikke givet en »beskrivelse af nødvendige kompetencer og ressourcevolumen«. At kanalen alligevel vandt udbuddet, er ifølge advokaterne i strid med reglerne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsprocessen.