Stor uenighed blandt unge i dokumentar om Peter Madsens medhjælpere: Den ene medvirker mod sin vilje. Den anden bakker fuldt op om instruktør

Den danske opfinder og raketbygger Peter Madsen – også kendt som Raket-Madsen –blev i april 2018 idømt fængsel på livstid for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall under en sejltur i sin hjemmebyggede ubåd i august 2017. U-båden fra U-bådssagen ligger stadigvæk i Nordhavnen.