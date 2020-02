Københavns Kommune indfører kønskvoter på kunstindkøb: »Det er så deprimerende et tal, at det fik mig til at ændre holdning«

Et enigt råd har besluttet at indføre kønskvoter på Københavns Kommunes kunstindkøb. Det skal både sikre bedre kønsfordeling og ligeløn.

Københavns Kommune indfører kønskvoter på al indkøb af kunst. Fremover vil der blive købt lige meget kunst af mænd og kvinder, og kommunen vil bestræbe sig på at betale mandlige og kvindelige kunstnere lige meget.

Mangel på ligeløn i indkøbene har nemlig hidtil været en problematik, fortæller en af beslutningstagerne, direktør for Kunsthal Charlottenborg Michael Thouber til Politiken:

»Hvis man ser vores indkøb sidste år, er det købt af lige mange kvinder og mænd. Men vi har købt ind for flere penge af mændene. Det kan der være to forklaringer på. Den ene er, at vi har købt større værker af mændene. Det, synes jeg ikke, vi har. Det kan også være, at kvinderne ikke er blevet betalt lige så meget«.

Michael Thouber understreger, at kønskvoterne derfor ikke kun handler om, hvor mange kvindelige kunstnere, der købes værker af. Økonomi skal også i fokus.

»Det er vigtigt at have fokus på, det ikke kun handler om lige mange mænd og kvinder. Det handler i lige så høj grad om, at de kvindelige kunstnere bliver betalt rimeligt«, siger Michael Thouber.

Beslutningen om kønskvoter er truffet af Rådet for Visuel Kunst, der også står for indkøbene af kunst i Københavns Kommune. Her har ligestilling i kunsten længe været et fokusområde.

Debatten har særligt kørt, efter en global undersøgelse fra organisationen In Other Words og mediet Artnet News i september konkluderede, at kun 2 procent af kunst, der sælges på auktion er skabt af kvinder. Tallet ændrede nogle af medlemmernes syn på kvoter. Heriblandt Michael Thoubers:

»Det er så deprimerende et tal, at det fik mig til at ændre holdning. Jeg har egentlig troet, at det ville ændre sig af sig selv. Det måtte jeg konstatere, at det ikke gør. Nu synes jeg ikke, det kan vente længere. Jeg går ikke ind for kvoter, men jeg kan ikke pege på noget, der på kort sigt ville have samme effekt«, fortæller kunsthalsdirektøren.

»Det er mere end en symbolsk beslutning«

Michael Thoubers forklarer, at ligestilling i kunsten dog har været diskuteret i Rådet for Visuel Kunst, længe før den globale undersøgelse kom ud.

Hidtil har rådet også forsøgt at balancere antallet af mandlige og kvindelige kunstnere – sidste år blev der indkøbt lige mange værker af mænd og kvinder. Men Michael Thouber tror alligevel, at kønskvoterne vil ændre noget.

»Det er mere end en symbolsk beslutning. Vi har haft fokus på kønsfordelingen længe, men hvis vi tager de sidste seks år, er der indkøbt værker af 109 mænd og 81 kvinder. Selv om vi har haft opmærksomhed mod det, er det altså landet i mændenes favør«, fortæller Michael Thoubers.

Det samme mener Niko Grünfeld, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Alternativet og af Rådet for Visuel Kunst. Han understreger, at rådet kommer til at følge beslutningen om kvoter helt ned i detaljen.

»De næste fire år vil vi som råd følge beslutningen ret skarpt. Både før og efter kunstindkøb kigger vi på kønsfordelingen af indkøbt kunst, og på hvor meget vi betaler henholdsvis mandlige og kvindelige kunstnere«, siger Niko Grünfeld og tilføjer:

»Det handler om at sætte handling bag ønsket om ligestilling. I forbindelse med kunstindkøb har vi en konkret mulighed for at gøre det«.