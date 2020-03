Anmelder: »Teater med kultpotentiale er en sjældenhed i Danmark, men Kirsten Birgit-forestillingen lignede det «

’Sommeren på Birgitø’ er noget så sjældent som gakket og gotisk kammerteater med kultpotentiale, som fans vil kunne analysere på for evigt. Det ligner også den endelige og ultimative nekrolog over en radiostation.

Jeg aner ikke, hvornår jeg sådan for alvor opgav at finde hoved og hale i ’Sommeren på Birgitø’. Var det, da Rasmus Bruun begyndte at tale med en udstoppet ræv under sin Den Lille Prins-monolog, mens Kirsten Birgit iført prepper-taske var taget ud mod fyret for at søge hjælp?