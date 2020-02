Kulturredaktøren: En Taylor Swift-koncert uden Taylor Swift går ikke. Novo kan nok godt klare sig uden Lars Fruergaard Jørgensen

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Forleden skrev min mellemlederkollega, opinionsredaktør Mads Zacho Teglskov, en skarp signatur i avisen. Hans kontor ligger ikke langt fra mit, og jeg kunne høre ham hamre sin harme ud på tastaturet. Han var godt gammeldags indigneret over, at Danske Banks bestyrelsesformand, Karsten Dybvad, står til et selvforeslået lønhop på 47 procent. Det sker, samtidig med at banken fyrer 230 medarbejdere i en sparerunde.​​​​​