Dronningen fortsætter sejrstogt og snupper fire Bodil-priser 'Dronningen' løber med hele fire statuetter ved Bodilprisen lørdag aften og er dermed uddelingens topscorer.

Der var stor hæder til instruktøren May el-Toukhys 'Dronningen', da der lørdag aften blev uddelt Bodil-statuetter i Folketeatret i København, for her vandt filmen ikke mindre end fire statuetter.

Det er de danske filmkritikere, der uddeler Bodilprisen, som er Danmarks ældste filmpris og i år blev uddelt for intet mindre end 73. gang.

Aftenens mest prestigefyldte pris, Bedste Film, kunne May el-Toukhy tage med hjem, men der var også priser til dramaets skuespillere.

Trine Dyrholm vandt prisen for Bedste Kvindelige Hovedrolle, mens Gustav Lindh, der spiller hendes stedsøn i filmen, fik prisen for Bedste Mandlige Birolle.

Vindere af Bodilprisen 2020 Bedste Film: 'Dronningen', instrueret af May el-Toukhy Bedste Kvindelige Hovedrolle: Trine Dyrholm ('Dronningen') Bedste Mandlige Hovedrolle: Jesper Christensen ('Før Frosten') Bedste Kvindelige Birolle: Sofie Torp ('Ser du månen, Daniel') Bedste Mandlige Birolle: Gustav Lindh ('Dronningen') Bedste Ikke-amerikanske film: 'Parasite', instrueret af Bong Joon-ho Bedste Amerikanske film: 'Marriage Story', instrueret af Noah Baumbach Bedste Fotograf: Jasper Spanning ('Dronningen') Bedste Dokumentarfilm: 'Q's Barbershop', instrueret af Emil Langballe Bedste Manuskript: Frelle Petersen ('Onkel') Sær-Bodil: Stumfilm.dk Æres-Bodil: Michael Wikke og Steen Rasmussen Henning Bahs Prisen: Josephine Farsø ('Harpiks') Arbejdernes Landsbank Talentprisen: Ulaa Salim for 'Danmarks Sønner' Kilder: Danske Filmkritikere. Vis mere

Filmens fotograf, Jasper Spanning, kunne lade sig hylde som Bedste Fotograf. Dermed sætter 'Dronningen' endnu en trumf på et i forvejen overvældende år, hvor den har høstet stribevis af priser i både ind- og udland.

Æres-Bodil til Wikke og Rasmussen

I 'Dronningen' spiller Trine Dyrholm en kvinde, der forfører sin stedsøn. I motivationen for, at filmen skulle hædres som årets bedste, lød det fra Danske Filmkritikere:

»Det er både en film til tiden og en film, der vil sætte sig spor i filmhistorien som et vigtigt kunstnerisk og eksistentielt hovedværk«.

Der var dog også plads til at hylde andre film og skuespillere, der har gjort det godt i årets løb.

Jesper Christensen triumferede, da han snuppede prisen for Bedste Mandlige Hovedrolle for sin portrættering af en bonde i vanskeligheder i Michael Noers 'Før frosten', og Sofie Torp kunne tage sin allerførste Bodil hjem for Bedste Kvindelige Birolle som Daniel Ryes søster i filmatiseringen af Puk Damgaards roman 'Ser du månen, Daniel'.

Årets Æres-Bodil gik til makkerparret Wikke og Rasmussen for det, som Danske Filmkritikere fra scenen kaldte 'deres store indsats for dansk familiefilm'.

