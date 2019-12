Nye filmtalenter trækker tusindvis af danskere i biografen

Automatisk oplæsning Beta

Ikke noget prangende filmår var 2019, hvis man gør den slags op i, hvor mange der løste billet til en dansk film i landets biografer. Der er solgt omkring 3,5 millioner billetter, og det betyder, at dansk film ifølge Det Danske Filminstitut ender på en markedsandel på 27 procent i år.

Fakta Mest sete film i 2019 Ternet Ninja, premiere 25.12.18: 618.169 (946.502 i alt) Jagtsæson: 473.101 Ser du månen: 472.208 Dronningen: 332.809 Kollision: 242.930 De frivillige: 214.720 Før frosten: 208.841 Mødregruppen: 173.165 Mugge & Vejfesten: 172.117 Skammerens datter: Slangens gave: 73.596 Opgørelsen er baseret på antal solgte billetter 20. december 2019.



Det er dårligere end sidste år, der landede på 30 procent, men væsentlig bedre end 2017, hvor dansk film skrabede bunden med blot 20 procent.

Markedsandelen lever ikke op til kravet i det filmforlig, der blev vedtaget af alle Folketingets partier for et år siden, om at dansk film skulle have en markedsandel på minimum 29 procent.

Ligesom der heller ikke er mange af årets film, der runder de 250.000 solgte biografbilletter, som også er et mål i filmforliget – de kan dog nå at leve op til ambitionerne i forliget på anden måde, for kravet er, at de enten trækker 250.000 i biografen eller har mindst en million seere på tværs af platforme som biograf, video on demand og tv.

Årets mest sete film havde premiere allerede i juledagene 2018. Det er Anders Matthesens ’Ternet Ninja’, der er den største publikumssucces i mere end 30 år. 618.200 så den i 2019 – og tæller man juledagene i 2018 med, blev der solgt i alt 946.500 billetter.

Men derudover er det kun ’Jagtsæson’ (473.100), ’Ser du månen, Daniel’ (472.200) og ’Dronningen’ (332.800), der har trukket mere end 250.000 i biografen.

I alt blev der vist 23 nye danske spillefilm i 2019. 5 af dem solgte mindre end 5.000 billetter.

Årets næstmest sete film, komedien ’Jagtsæson’, blev heglet igennem af mange anmeldere, her i avisen fik den 2 hjerter, alligevel er folk væltet ind for at se den. Omvendt med ’Onkel’, der fik fremragende anmeldelser hele vejen rundt og blev kaldt en »åbenbaring« – den har kun 27.000 været inde at se.

Mange nye talenter

Af de 22 danske spillefilm, der fik premiere i 2019, var mere end halvdelen lavet af nye talenter, viser en opgørelse fra Filminstuttet. 6 film var lavet af debutanter, og andre 6 var lavet af andengangsinstruktører – heriblandt nogle af årets populæreste film som ’Dronningen’ af May el-Touky, der har vundet publikumsprisen på Sundance Film Festival og Nordisk Råds Filmpris, ’Jagtsæson’ af Tilde Harkamp og ’Kollision’ af Mehdi Avaz.

Ser man på, hvor mange danske film der var udtaget til at deltage på førende internationale filmfestivaler, er det især danske dokumentarfilm med 17 udtagelser, der slår igennem. Kun 6 af årets spillefilm blev udtaget i 2019.

Blandt dokumentarfilmene er Feras Fayyads ’The Cave’ blandt årets topscorere. Den har blandt andet vundet publikumsprisen på Toronto Film Festival og er det eneste bud på en dansk Oscar i år.