»Eftertiden kommer til at dømme os for det her«: Eksperter er harme over planer om at rive bygning med Picasso-murmalerier ned

To murmalerier i Norges hovedstad, Oslo, vækker debat.

Malerierne er samarbejder mellem Pablo Picasso og den norske kunstner Carl Nesjar, og de pryder et modernistisk byggeri i Oslos regeringskvarter, der på grund af sin form går under navnet Y-blokken.

På den ene gavl i Y’et er Picassos murmalerier sandblæst direkte ind i bygningens overflade. ’Fiskerne’ hedder det og er et vartegn for byen. Et andet murmaleri, ’Måken’, er lavet med en lignende teknik.

Nu er det blevet besluttet, at Y-blokken skal rives ned. Gavlene kan reddes, men bruges i anden sammenhæng. Det har fået flere både internationale og norske eksperter til at beklage sig.

Af to årsager.

For det første ser arkitektureksperter byggeriet som et samlet hele – og et modernistisk mesterværk derudover. At skære gavlene ned for at bruge dem i et nyt byggeri vil være ødelæggende, siger de blandt andet til Hyperallergic. ​

Foto: Gad til Kulturen. Bygningen Y-blokken, Oslo, Norge, med udsmykning af Pablo Picasso. Credit: GAD

Det andet argument for at lade bygningen stå er, at den af mange ses som et symbol på modstanden mod terroristen Anders Behring Breivik. I juli 2011 sprængte han en bombe, der dræbte otte personer og ødelagde netop denne bygning.​

At rive Y-blokken ned bliver derfor – i nogles øjne – et billede på at bøje sig for terrorismen.

Siden 2014 har bygningen stået ubrugt hen, og debatten om dens fremtid er kørt frem og tilbage. I onsdags blev det så besluttet, at Y-blokken må rives ned, og ifølge Aftenposten er bygningen allerede nu ved at blive spærret af, så det kan ske.

Norges rigsarkivar har til NRK udtalt, at »eftertiden kommer til at dømme os for det her«. Picassos arvinger har dog godkendt flytningen af værkerne.

Bygningen er en del af det såkaldte regeringskvarter i det indre Oslo. En ny regeringsbygning skal ligge der, hvor Y-blokken nu ligger, og Picasso-værkerne skal integreres i den nye bygnings facader.