I er gennemskuet!: DR har fået en pinlig uskik med at skjule sine genudsendelser

En af de meget få fordele ved amputeringen af DR’s tv-kanaler er, at udbuddet af flow-tv er blevet mere overskueligt. Men det er ikke blevet lettere at forstå programoversigterne. Det burde være en indlysende public service-opgave at gøre det krystalklart, hvad der er nyt, og hvad der er gammelt. Men af uransagelige årsager skal man som seer jævnligt lege programdetektiv for at få den viden. En borger i dette land bruger dagligt i gennemsnit over to timer på at se tv, så det er vel værd at få styr på.