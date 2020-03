Tivolis nye topchef har ét klart yndlingssted i den gamle forlystelseshave

Susanne Mørck Koch forlader Danske Spil for at blive chef for Danmarks største turistattraktion. Selv er hun ikke bleg for en tur i de høje forlystelser. Erfaring fra forlystelsesparker har hun ikke, men bestyrelsesformanden så mere på erfaring og personality – og så foretrak bestyrelsen en dansker på posten.