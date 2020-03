Kendt forfatter om tv-chef: »Det pisser mig virkelig af«

Fakta

Dansere bliver udnyttet

En række professionelle dansere er stået frem i Politiken for at beskrive, hvordan de bliver udnyttet eller opfattet som ekstremt billig arbejdskraft.



Nogle bliver tilbudt et armbånd til efterfesten for at optræde i store tv-shows, andre bliver tilbudt tøj som betaling for medvirken i internationale reklamer. Eller også bliver de tilbudt en løn, som er langt under, hvad andre mennesker får.



For eksempel blev otte professionelle dansere ved Zulu Awards i år tilbudt 3.000 kroner inklusive feriepenge for en uges arbejde. Og så skulle de samtidig fraskrive sig de rettighedspenge, som medvirkende normalt får.



Gennemsnitslønnen blandt dansere i Dansk Skuespillerforbund er 233.000 kroner om året – lidt under mindstelønnen for en kassemedarbejder.

