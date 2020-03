Sprogforskeren opklarer: Hvem var de hamsters, der hamstrede så massivt i onsdags?

FOR ABONNENTER

Da Mette Frederiksen i onsdags erklærede skolerne lukket og beordrede de fleste offentligt ansatte til hjemmearbejde, reagerede mange ved at plyndre supermarkederne for ikke at løbe tør for gær og toiletpapir. Med andre ord: De hamstrede.