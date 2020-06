Nu åbner Danmarks nye turistmagnet. Og de er klar til at blæse tusindvis af gæster lige i fjæset

Kort om

Naturkraft i Ringkøbing

Naturkraft åbner på fredag med park på 50 hektar, 5.500 etage-kvadratmeter og en 630 meter lang ringvold rundt om det hele.

Guider vil tilbyde ture i parken og lege grøn viden ind. Parken har otte naturtyper og en række aktiviteter, der viser naturens kræfter. Indendøre er blandt andet tre store domer, film, oplevelser og café. Entréen er 160 kroner per person fra 3 år og op.

Stedet har kostet over 300 millioner kroner. Heraf har A.P. Møller-Fonden givet 100 millioner kroner, Ringkøbing-Skjern Kommune andre 100 millioner kroner, mens fonde og bidragydere som Augustinus, Vestas m.fl. har stået for resten. En ny fond, Naturkraftfonden, står for driften med formålet at »synliggøre naturens kræfter og menneskets samspil med naturen« samt understøtte forskning og udvikle formidling, der understøtter en grøn udvikling.

