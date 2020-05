Han åbner sine bukser: »Den er hård og levende. Som at holde en snog«

Helle, hovedpersonen i Stine Askovs aktuelle roman, ’Katalog over katastrofer’, er opdraget som en lille kriger på evig overlevelsestur. Pludselig opdager hun, at der i Troels’ underbukser bugter sig en snog. Hvad gør en spejderpige nu?

Der kommer en dag, hvor det ikke længere virker rigtigt at tage sin far i hånden, når man går tur. Der kommer en sommer, hvor nabodrengen pludselig har badebukser på, og man selv føler sig underligt bar på overkroppen. Der kommer et tidspunkt i de fleste pigers liv, hvor den vante intimitet med fædre, onkler og drenge er sørgeligt forbi. Hvor man bare går rundt i sin hormonsusende krop og venter på at holde i hånd på den nye, den anden måde. Jeg husker, at der gik år.