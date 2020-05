Dansk Teater og Danske Biografer: Vi skal have kompensation for at åbne

Den arbejdsgruppe under Kulturministeriet, der har drøftet åbningsmodeller for sektoren »siddende kulturoplevelser«, er ifølge Politikens oplysninger landet på en model, hvor man må benytte hvert andet sæde og maks have 500 besøgende. Hvis det ender sådan, kræver branchen kompensation.

Danske teatre og biografer er glade for, at de nu får lov til at åbne igen, men de er samtidig bekymrede over, at de har udsigt til langt færre publikumsindtægter end tidligere.