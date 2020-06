Turistmagnet langer ud efter regeringen: »De sidder og gætter sig frem bag skrivebordet i stedet for at ringe os op«

fakta

Hvad er et escape room?

Konceptet stammer fra Japan og er i dag udbredt til hele verden.

Escape rooms har eksisteret i Danmark siden begyndelsen af 10’erne. Der findes i dag over 100 escape rooms herhjemme.

Det er en slags skattejagt for voksne på tid. I korte træk går det ud på, at to til fem personer i fællesskab skal løse et mysterium i et eller flere rum, før tiden rinder ud. Ofte handler det om at slippe ud af rummet. Deraf navnet.