Karsten Ifversen: Det eneste rigtig gode er, at man nu kan forlade den store udstillingshal ad en 40 meter lang rutsjebane

Man kan godt føle, at man træder ind i en sekt, når man besøger Dansk Arkitektur Center. Der er udelukkende positive løsninger. Udfordringer er aldrig større, end at en designer, arkitekt eller byplanlægger kan fikse dem med sin behændighed og opfindsomhed. Det er en grundfortælling, der er indeholdt i de fleste af centrets udstillinger.

Der mangler simpelthen et tankerum, hvor der stilles spørgsmål, der ikke lader sig besvare let og enkelt. Hvor der er plads til at lade den besøgende mærke et problems alvor eller sin egen tvivl.