37 retssager på 5 år: Danmarks eventkonge afsløret i fup og fidus

DR har fundet ud af, at en lang række kunder hos eventarrangøren PB Action ikke har kunnet få tilbagebetaling for aflyste arrangementer, og at arrangørens leverandører ikke er blevet betalt som aftalt.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Når man køber billet til et arrangement med det store danske eventbureau PB Action, står det som betingelse nummer 27 ud af 50, at man ikke kan få pengene tilbage, hvis arrangementet bliver aflyst.

Og den betingelse har PB Action ifølge DR’s undersøgende program ’Kontant’ spekuleret i.

Flere gange har PB Action nemlig aflyst større arrangementer og efterladt håbefulde og dyrt betalende gæster uden mulighed for at få deres penge retur. Ofte med meget tvivlsomme årsager til, at arrangementerne blev aflyst.

Det skriver DR.

»Hvis man laver meget skrappe vilkår, skal man fremhæve det. Her er de skrappe vilkår pakket væk, og der er jo ingen, der læser 50 punkter i en julefrokostaftale, og det ved sælgeren godt«, siger ekspert i forbrugerlovgivning Anne-Dorte Bruun Nielsen fra Aarhus Universitet til DR.

Hun mener derfor, at man med en retssag ville kunne få pengene tilbage.

Og det er ikke kun gæster, men også flere arrangører, der ikke har modtaget betaling fra PB Action som aftalt. Det har medført 37 retssager for PB Action alene de seneste fem år.

Det er blot få måneder siden, at en årelang retssag mellem PB Action og Bygma blev afgjort. Her endte det med, at PB Action skulle betale en erstatning på mere end 1.500.000 kroner. Det skriver Ekstra Bladet.

Direktør Peter Bindner vil ikke udtale sig.