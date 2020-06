Bob Dylan: »Det gjorde mig syg at se George blive tortureret til døde« »Lad os håbe, at retfærdigheden sker fyldest for Floyd-familien og for nationen«, siger 79-årige Bob Dylan.

Den legendariske amerikanske sanger Bob Dylan siger i et sjældent interview, at det gjorde ham »syg« at se den ubevæbnede sorte mand George Floyd »blive tortureret til døde« af en hvid politibetjent i sin hjemstat.

Dylans udtalelser blev fremsat til The New York Times dagen efter Floyds død 25. maj i Minneapolis. Interviewet er først blevet offentliggjort lørdag.

Interviewet er det første, Dylan har givet til et andet medie end sin egen hjemmeside, siden han i 2016 modtog Nobelprisen i litteratur.

»Det gjorde mig syg at se George blive tortureret til døde på den måde«, siger han om Floyd, som døde, efter at en betjent pressede sit knæ mod Floyds hals i næsten ni minutter.

»Det var mere end hæsligt. Lad os håbe, at retfærdigheden sker fyldest for Floyd-familien og for nationen«, siger den 79-årige Dylan, som blev født i Minnesota og gik på universitetet i Minneapolis.

Flere sange handler om politibrutalitet og racisme

Flere af Dylans mest kendte sange fra 1960'erne og 1970'erne handlede om politibrutalitet og racisme - deriblandt 'Hurricane' og 'George Jackson.'

Dylan gav interviewet til The New York Times fra sit hus i Malibu, Californien, hvor han har opholdt sig under coronaudbruddet. Han kalder det nye virus for en 'invasion' og et 'forvarsel om andet, som er på vej'.

»Måske er vi på randen af ødelæggelse. Der er mange måder, hvorpå man kan tænke over dette virus«, siger han.

Sidst i marts, da Californien beordrede folk til at blive hjemme for at bekæmpe coronasmitten, udsendte Dylan overraskende balladen 'Murder Most Foul', som er 17 minutter lang, og som omhandler drabet på John F. Kennedy og udviklingen i 1960'ernes modkultur.

Sangeren udsender næste fredag sit første hele album med sine egne sange i otte år. Albummet har titlen 'Rough and Rowdy Days'.

Dylan indledte for mange år siden en uendelig turné med over 100 koncerter årligt. Han blev tvunget til at aflyse en række planlagte koncerter i Japan og USA, da coronakrisen brød ud.

